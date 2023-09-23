В Челябинской области проходят Игры храбрых для детей, победивших онкологию

Участвуют в празднике и те, кто пока проходит лечение

Сегодня, 23 сентября, в Челябинской области в загородном оздоровительном комплексе «Лесная застава» проходят Игры храбрых для детей, которые уже победили онкологию и которые только на пути к этой победе. На мероприятии собралось около 150 семей. Все они имеют возможность преодолеть полосу препятствий, которая символизирует путь к победе над болезнью, передает ИА «Первое областное».

Для ребят организовали различные активности: это и забег на короткую дистанцию в 30 метров, и стрельба, и дартс, и многое другое. Дети принимают в них участие вместе со своими родителями — теми, кто неустанно поддерживал их и помогал преодолеть непростое испытание.

Принимают участие в празднике и те, кто сейчас проходит лечение и не может физически присутствовать в оздоровительном комплексе, — с помощью конкурса рисунков. Таким образом ребята смогут почувствовать себя частью чего-то большого и важного и отвлечься от мыслей о болезни.

Тех, кто приехал сегодня на Игры храбрых, поприветствовали заместитель главного врача по детской онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы Ирина Спичак и общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Который год мы уже собираемся, чтобы отметить вашу победу, ребята! Так вышло, что на долю ваших деток выпало такое большое испытание, и огромную полосу препятствий вы уже прошли. Кто-то быстрее, а кто-то дольше, как и сегодня на этой символической полосе препятствий. Все пройдут ее. Самое главное — не терять надежду»,— обратилась к ребятам и их семьям Ирина Текслер.

Ирина Спичак в своей приветственной речи отметила, что ребята, которые в прошлом году проходили лечение, сильно изменились и окрепли. Замглавного врача по детский онкологии и гематологии ЧОДКБ пожелала ребятам здоровья и активной, интересной жизни.

После того, как ребята преодолеют полосу препятствий, они смогут принять участие в различных мастер-классах. А еще семьям-участникам раздадут деревянные ложки, из которых сделают лучи солнца. В финале мероприятия семьи наградят медалями.

