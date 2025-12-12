В Челябинской области проходит семинар по антикризисным коммуникациям

Обучение проводят для укрепления управленческой команды региона

Губернатор Челябинской области дал старт образовательному семинару «Антикризисные коммуникации» для руководителей муниципальных образований региона. Мероприятие проходит в рамках второго модуля проекта «Команда губернатора Челябинской области: главы муниципалитетов», направленного на укрепление управленческих команд, улучшение взаимодействия между территориями и повышение мотивации местных лидеров.





Мероприятие стартовало с поздравлений с Днем Конституции. Алексей Текслер подчеркнул символичность обсуждения вопросов местного самоуправления именно в этот день. Он отметил, что конституционные изменения последних лет, закрепившие единую систему публичной власти, усилили ответственность всех уровней власти перед гражданами и требуют слаженной работы управленческих команд.

«Сегодня тема семинара — антикризисные коммуникации. Главы муниципалитетов ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими быстрых и точных решений. В нашем распоряжении появились новые цифровые инструменты и ускорились информационные потоки — важно уметь правильно ими пользоваться. Призываю максимально включиться в работу, забрать лучшие практики и масштабировать их на местах. Наша задача — эффективно реагировать на вызовы, сохраняя стратегическое видение развития каждой территории», — обратился к участникам губернатор.





Алексей Текслер также проинформировал глав муниципалитетов о состоявшемся X съезде Совета муниципальных образований. Он выразил уверенность, что эта структура продолжит координировать работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также усилит взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Отдельное внимание глава региона уделил теме межнационального согласия. Он напомнил об инициативе президента России Владимира Путина объявить 2026 год Годом единства народов России.





«Южный Урал всегда был регионом народного единства. Необходимо держать ситуацию на постоянном контроле, ежедневно работать с общественными настроениями, вовремя предотвращать конфликты и вести открытый диалог с людьми», — сказал Алексей Текслер.

Блок внутренней политики получил от губернатора поручение подготовить областной план мероприятий к предстоящему Году единства народов.

В итоге встречи губернатор акцентировал внимание на важности сплоченной работы в предстоящий период.

«Ресурсов достаточно, если правильно расставлять приоритеты и работать одной командой — власть, общество, бизнес. Уверен, что справимся с любым вызовом», — резюмировал Алексей Текслер.