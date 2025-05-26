В Челябинской области проходит региональный этап Зарницы 2.0

Почти 300 человек борются за путевки на окружной этап патриотической игры

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Огневая и строевая подготовка, навыки выживания в экстремальных условиях, умение думать и работать в команде — владение этими и еще десятком навыков демонстрируют в эти дни школьники всех возрастов, собравшиеся в чебаркульском центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Здесь в выходные стартовал и продолжается областной этап «Зарницы 2.0».

С особым волнением ребята ждут военно-тактическую игру — а уж организаторы постарались, чтобы это было масштабно и интересно:

«Тактическую игру мы придумали с таким расчетом, чтобы дети показали все, чему они научились: и работе с компасом, и работе в команде, и умению быстро принимать решение. Например, они встали на маршрут, идут к контрольной точке, но на середине пути появляется новая вводная, и они должны на нее среагировать», — рассказал сотрудник центра «Авангард», начальник регионального штаба юнармии Челябинской области Алексей Зязев.

Всего в программе состязаний более полутора десятков позиций: есть еще установка инженерного оборудования и маскировка позиций, состязание саперов и штурмовиков, оказание первой помощи (тактическая медицина и самопомощь), военизированная полоса препятствий, огневая подготовка...

В каждой команде — по 10 человек, которые за несколько месяцев упорных тренировок стали настоящей семьей, где один за всех, и все — за одного.

Так, Савелий Скоробогатов из челябинской школы № 62 в своих сокомандниках уверен на 200%.

«Команда 10 из 10-ти, и наставник у нас очень хороший — требовательный и профессиональный», — сказал Савелий перед стартом.

(И забегая вперед скажем, что он не ошибся: его «Дружина» заняла первое место в средней категории и представит Челябинскую область на окружной «Зарнице 2.0», где поборется за поездку на Россию.)

«Зарница 2.0 — это не просто игра. Это история про команду, в том числе, команду региона — губернатор всегда поддерживает наши начинания. Важно, чтобы вы ценили путь, который проходите рука об руку, радуйтесь достижениям, каждой минуте, которую вы проживаете вместе, и конечно, личному росту, тому, какими вы становитесь сильными, отзывчивыми и ответственными — перед самими собой и перед страной», — напутствовала школьников руководитель Движения Первых в регионе Светлана Буравова.