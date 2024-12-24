В Челябинской области проходит математический турнир «Кубок Урала»

Интеллектуальные бои собрали 400 участников со всей России

На математический турнир «Кубок Урала» в Челябинскую область приехали школьники с 5-го по 8-й класс из Челябинской области, Екатеринбурга, Самары, Перми. Площадкой для проведения турнира стал «ИТ-лицей Привилегия», передает журналист информагентства «Первое областное».

Сегодня состоялось открытие турнира. Участников приветствовали министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер, директор физико-математического лицея № 31 Александр Попов.

Турнир носит имя Сергея Гелиевича Корытова — основателя кафедры математики лицея № 31. Это событие в мире математики проходит в 24-й раз.

«Математика — это тот предмет, в котором строится любая наука. Он важен в том числе и в вопросах технологического развития нашей страны», — сказал в приветствии Виталий Литке.





«Челябинская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по числу победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. По всей области в школах открываются специальные губернаторские инженерные классы — это личная инициатива губернатора Алексея Леонидовича Текслера. Мощный импульс к развитию школьников — дополнительное образование, в том числе „Кванториумы“, „IT-кубы“, „Точки роста“ на базе школ», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.





В регионе строится межуниверситетский кампус, Ирина Николаевна выразила уверенность, что технические науки будут там в приоритете. Профессионалов с математическим образованием ждут на современных предприятиях региона.

Соревнования продлятся шесть дней. Ребятам предстоит участвовать в математических боях и математических играх. Победителей турнира назовут 28 декабря.



