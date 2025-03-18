На Южном Урале в усиленном режиме работает ОПМ «Правопорядок»! Более 2500 полицейских, росгвардейцев и представителей других силовых структур ежедневно обеспечивают безопасность региона, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Цифры говорят сами за себя:
- 2 500+ правоохранителей задействовано в операции.
- 11 000+ транспортных средств проверено.
- 1 100+ гаражей и мест хранения автотранспорта обследовано.
- 1 100+ потенциальных мест правонарушений проверено.
- 352 металлоприемных пункта проверены, из них 73 — нелегальные.
- 5 200+ административных правонарушений выявлено за 4 дня.
- 11 500+ человек проверено.
Особое внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры: аэропорту, вокзалам и автовокзалам. Проводятся тщательные досмотры, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак.
Полиция просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым проверкам.