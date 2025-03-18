В Челябинской области проходит масштабное ОПМ «Правопорядок»

Особое внимание уделяется транспортной безопасности

На Южном Урале в усиленном режиме работает ОПМ «Правопорядок»! Более 2500 полицейских, росгвардейцев и представителей других силовых структур ежедневно обеспечивают безопасность региона, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Цифры говорят сами за себя:

2 500+ правоохранителей задействовано в операции.

11 000+ транспортных средств проверено.

1 100+ гаражей и мест хранения автотранспорта обследовано.

1 100+ потенциальных мест правонарушений проверено.

352 металлоприемных пункта проверены, из них 73 — нелегальные.

5 200+ административных правонарушений выявлено за 4 дня.

11 500+ человек проверено.

Особое внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры: аэропорту, вокзалам и автовокзалам. Проводятся тщательные досмотры, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак.

Полиция просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым проверкам.