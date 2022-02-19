В Челябинской области проходит Кубок СМИ 2022 по лыжам и сноуборду

Участие в мероприятии приняла Ирина Текслер

С 18 по 20 февраля на «Солнечной долине» в Челябинской области проходит Кубок СМИ 2022 по горным лыжам и сноуборду имени Ольги Давиденко. В этом году участие в мероприятии приняли более 70 участников, в том числе команда медиахолдинга «Первый областной». Мероприятие посетила и общественный деятель Ирина Текслер. Она спустилась с одного из склонов и поделилась впечатлениями с журналистами, передает с места событий корреспондент Первого областного информагентства.

«Вы знаете, очень здорово, что у нас уже в одиннадцатый раз проходит Кубок СМИ. Мне очень приятно прокатиться по этому склону мирового уровня. Знаю, что через несколько дней, 26 и 27 февраля, здесь будет проводиться этап Кубка мира. Здесь будет ски-кросс, здесь будут олимпийские чемпионы, и от этого такое ощущение праздника, ощущение причастности к этому виду спорта. А сегодняшний Кубок дает нам возможность не только посоревноваться в горных лыжах и сноуборде, это, конечно же, в первую очередь, общение с ребятами, представляющими медиасферу: с блогерами, журналистами»,— сказала Ирина Текслер.

В этом году в программе Кубка СМИ — награждение победителей творческого конкурса имени Ольги Давиденко и профессионального мастерства журналистов #nbsp Челябинской области. Кроме того, для участников Кубка запланировано два медиафорума, спикерами на которых выступят известные журналисты и блогеры.

Кубок СМИ был создан для привлечения внимания к здоровому образу жизни и горнолыжному спорту.