В Челябинской области проходит голосование на дому за кандидатов в президенты РФ

Члены избирательных комиссий приходят к тем, кто не может явиться на участок

В Челябинской области члены избирательных комиссий приходят на дом к тем, кто по уважительной причине не может отдать голос за одного из кандидатов в президенты на участке.

По словам члена участковой избирательной комиссии Лилии Баглай, в избирательный участок № 311 в Троицке желающие проголосовать начали подходить уже с 7:30 утра.

«Люди приходят семьями, голосование идет активно. У нас есть две группы, которые по заявлениям избирателей выезжают к ним на дом. Одна из них сейчас выехала в больницу. На сегодняшний день у нас 24 таких вызова. А в целом за три дня их примерно 80», — рассказала газете «Вперед» педагог лицея Лилия Баглай.

Проголосовать на дому захотели семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Среди них — 82-летняя Лидия Михайловна.

«Пригласила комиссию домой, потому что не смогу добраться до участка по скользкой, ледяной дороге. Но считаю, что я должна проголосовать, отдать свой голос за кандидата в президенты, которому доверяю будущее своих внучат. Я сама — дитя войны. И уже, можно сказать, прожила жизнь. Но я очень хочу, чтобы мои правнуки не слышали звуков бомбежек, не сидели в бомбоубежищах, как сейчас люди вынуждены сидеть там, на Донбассе», — отметила Лидия Михайловна.



В Нагайбакском районе также представители участковых избирательных комиссий приезжают к пожилым жителям на дом. В селе Остроленка члены УИК приехали к заслуженному механизатору Андрею Дюскину, который проголосовал со своей супругой.

Подать заявление на выборы на дому можно в свою участковую комиссию до 14:00 17 марта.

Добавим, что челябинцы активно приходят на выборы к открытию избирательных участков. Перед началом голосования звучит гимн Российской Федерации. Обстановку на избирательных участках оценил корреспондент Первого областного информагентства.

Источник фото: газета «Вперед» и газета «Всходы».