В Челябинской области проходит ежегодная экологическая акция «Синичка‑74»

Южноуральцам предлагают помочь птицам пережить зиму

В Синичкин день, 12 ноября, в Челябинской области в седьмой раз стартовала традиционная экологическая акция «Синичка-74», сообщает сайт правительства региона. Мероприятие проводится по инициативе министерства экологии и продлится до 31 марта 2026 года.

Главная цель акции — помочь пернатым пережить холодное время года, когда добывать пищу становится особенно трудно. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

«В прошлом году акция собрала рекордное количество участников — более 34 тысяч южноуральцев. Самыми активными по традиции оказались дети: более 16 тысяч воспитанников детских садов и 12 тысяч учеников начальных классов помогли пернатым пережить холода», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.

Чтобы присоединиться к акции, надо сделать кормушку для птиц, разместить ее в подходящем месте, сделать фотографии и опубликовать их в социальных сетях с хештегом #Синичка74. Кроме того, участники заполняют регистрационную форму на сайте министерства.

«Помощь птицам зимой — не только доброе дело, доступное каждому, но и важный шаг на пути формирования экологического мировоззрения, повышения экокультуры, которую надо прививать с самого раннего возраста», — подчеркнул замминистра.

Все участники акции получат сертификаты от министерства экологии, а самые активные будут награждены благодарственными письмами. Акция стала уже традиционной для региона и с каждым годом собирает все больше участников, желающих помочь природе родного края.