В Челябинской области произошло меньше всего лесных пожаров за 77 лет

Прогноз на 2024 год был неблагоприятным

За пожароопасный период 2024 года, с 5 апреля по 25 октября, в регионе зарегистрировано 57 лесных пожаров на площади 189 гектаров. Это наименьшее число за 77 лет, сообщил на пресс-конференции и. о. начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин. Статистика лесных пожаров ведется с 1947 года.

По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров уменьшилось в 13 раз, а площадь — в 62 раза. В 2023-м произошло 701 возгорание на 11246 гектарах.

Как отметил Валерий Нигматуллин, к среднему показателю за 10 лет статистика 2024 года по количеству возгораний уменьшилась в 11 раз, а по площади — в 59 раз.

«В этом году сезон был для нас очень благоприятный. Если помните, прогноз на пожароопасный сезон был очень неблагоприятный. В апреле, мае, июне Челябинская область „светилась“ красным, даже бордовым цветом. Для нас это было страшно видеть. Учитывая это, мы сделали все возможное, чтобы предотвратить возникновение пожаров, особое внимание в этом году было обращено на профилактику»,— пояснил руководитель управления.

Основные причины лесных возгораний — человеческий фактор (53%), переход огня с других территорий (22%) и удары молний (11%).

Число постов видеонаблюдения увеличат до 100. Их подключат к системе ГЛОНАСС. Видеонаблюдение за последние три года помогло обнаружить более 300 лесных пожаров и более 800 других пожаров. Кроме того, на таких постах внедрят искусственный интеллект, который станет определять места возникновения пожаров и передавать оперативную информацию диспетчеру.