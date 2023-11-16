В Челябинской области произошло более 700 лесных пожаров в 2023 году

В регионе закупят еще 10 постов видеонаблюдения и построят новые пожарные депо

В Челябинской области обсуждают итоги пожароопасного сезона и готовятся к новому. Так, в 2023 году в лесах ликвидировали более 700 возгораний, площадь пострадавшего лесного фонда сопоставима с размером города Миасса. К следующему сезону-2024 в области планируют установить еще 10 постов видеонаблюдения, их станет 90, сообщает пресс-служба правительства области.

Итоги сезона подвели на совещании с губернатором. Самые крупные возгорания были ликвидированы в Катав-Ивановском, Кунашакском, Аргаяшском, Каслинском, Красноармейском районах, Миасском округе. Так, из-за крупного пожара в нацпарке «Зигальга» вводили режим чрезвычайной ситуации.

По словам исполняющего обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина, этот сезон был самым сложным за последние десять лет. Ликвидирован 701 лесной пожар на площади 11,2 тысячи гектаров, что сравнимо с размером города Миасса (11 190 га. — Прим. ред.).

«Но, несмотря на сложную обстановку, площадь лесных пожаров является наименьшей по Уральскому федеральному округу. Оперативность тушения составила 96%, что является лучшим показателем среди субъектов Уральского федерального округа»,— уточнил Валерий Нигматуллин.

С помощью системы видеонаблюдения, 80 постов которой насчитывается по области, обнаружено 207 пожаров на землях лесного фонда и почти 300 природных возгораний.

«Наши принятые меры были своевременные, позволили не допустить перехода лесных пожаров в населенные пункты. Всего на землях лесного фонда ликвидирован за сезон 701 пожар, причем 96% удалось потушить в первые сутки с момента обнаружения. Не за горами новый пожароопасный сезон, и мы должны подойти к нему максимально ответственно, учитывая все риски и имеющиеся возможности. Уже начали организационную подготовку, прорабатываем вопрос о расширении системы видеонаблюдения до 90 постов. МЧС благодарю, мы усиливаем муниципальные структуры, добровольные народные дружины — со следующего года будет увеличено финансирование по этому направлению. Продолжим приобретение техники, строительство новых пожарных депо»,— высказался Алексей Текслер.

Специалисты ГУ лесами провели более 31 тыс. рейдов, составлено почти 400 протоколов по нарушениям противопожарного режима.