В Челябинской области произошло более 20 аварий на водопроводах

Главам муниципалитетов поручено разработать дополнительные меры для повышения надежности сетей

С 20 мая в Сосновском, Увельском, Брединском, Красноармейском, Кусинском и Карталинском районах отмечено более 20 аварийных ситуаций, нарушивших водоснабжение жителей Челябинской области. В правительстве региона состоялось внеплановое совещание с главами муниципалитетов на эту тему под председательством вице-губернатора Сергея Шаля. Он поручил властям на местах разработать дополнительные мероприятия по обеспечению качественного водоснабжения, сообщили сегодня, 2 июня, в пресс-службе регионального правительства.

Сергей Шаль отметил, что не все районы оказались готовы к наступлению лета. Из-за аномальной жары и отсутствия дождей жители частного сектора стали использовать для полива воду из системы питьевого водоснабжения, что привело к снижению параметров. На эти факторы наложился ряд аварийных ситуаций. Так, в Еманжелинске 20 мая произошло отключение автоматики и гидроудар, в результате которого образовалось восемь повреждений на сетях водоснабжения. На сегодняшний день все аварии устранены, водоснабжение восстановлено, наполняются накопительные резервуары.

Несколько аварий было зафиксировано на водоводах в Копейске. По словам главы округа Андрея Фалейчика, на сегодня аварии полностью устранены, резервуары заполнены, давление восстановлено.

«Сегодня с каждым главой переговорили об этих ситуациях, аварийные ситуации, те, что были зафиксированы, на сегодня все устранены. Где-то были сбои по информированию граждан, сегодня с главами проговорили, что в обязательном порядке — не в заявительном, а в инициативном порядке — вода должна доставляться гражданам. Хотя первоочередная задача все-таки — это организовать нормальное централизованное водоснабжение в соответствии со схемой», — сказал по итогам совещания Сергей Шаль.

Вице-губернатор напомнил, что в Челябинской области запланировано обновление 99 объектов водоснабжения по всем муниципалитетам. Уже запланированы работы на сумму более 4 млрд рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в прошлом месяце количество жалоб южноуральцев на перебои с водой выросло вдвое. Также информагентство разбиралось в причинах аварий.