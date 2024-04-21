В Челябинской области прогремят грозы и усилится ветер 21 апреля

Погода сохранится аномально жаркой

Сегодня, 21 апреля, в отдельных районах Челябинской области атмосферу освежат кратковременные дожди с грозами. На остальной территории, в том числе в Челябинске, осадков не ожидается. День снова будет жарким, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области воздух также прогреется до +24...+29 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.