В Челябинской области прогремят грозы 5 июля

Жаркая погода сохранится

В пятницу, 5 июля, в Челябинской области температура воздуха вновь поднимется выше 30 градусов. В ряде городов, в том числе в Челябинске, пройдут дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ближайшие сутки территория Южного Урала будет находиться под влиянием малоподвижной области повышенного давления, которая и определяет погоду в регионе. Днем при прохождении атмосферных фронтов в восточной половине области ожидаются кратковременные дожди с грозами»,— рассказали синоптики.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы покажут около +18°С, дневной прогрев составит +30...+32 градуса Цельсия. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер северо-западный, северный, от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха ночью установится в пределах от +15 до +20°С, в низинах ожидается от +10 до +15°С. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +27 до +32°С. Переменная облачность, в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально град. Ветер преимущественно северного направления, до 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.