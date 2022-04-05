В Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду и гололед

Южноуральцев предупредили о сильном ветре

В среду, 6 апреля, в Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду. Утром на дорогах возможен гололед, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −5, 0°C, при прояснении похолодает до −8°C. В горах местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +3, +8°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром на отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −3, −5°C, днем потеплеет до +5, +7°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.