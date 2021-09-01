В Челябинской области прогнозируют жару и грозы

Синоптики обещают повышение температуры до +31°C

В Челябинскую область на несколько дней вернется жаркая летняя погода: в четверг, 2 сентября, столбики термометров поднимутся до +31°C. В Челябинском гидрометеоцентре корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, с чем связано такое резкое потепление.

«С южным ветром на Челябинскую область надвигается теплая воздушная масса со Средней Азии и Казахстана, которая задержится буквально на два дня. А уже с 4 сентября ожидаем осадки, понижение температуры и усиление ветра, так как с северо-запада опустится циклон и наш регион окажется под воздействием холодного фронта»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Так, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, днем возможны грозы. В ночные часы температура воздуха составит +6, +11°C, на юге потеплеет до +14°C. Днем столбики термометнов поднимутся до +26, +31°C, в горах будет немного прохладнее — до +23°C. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы опустится до +8, +10°C, днем столбики термометров достигнут +27, +29°C. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В пятницу в регионе также будет жарко, а уже в субботу столбики термометров начнут опускаться. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.