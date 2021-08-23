В Челябинской области прогнозируют жару и грозы

На западе региона возможны кратковременные дожди

В предстоящий вторник, 24 августа, в Челябинской области по-прежнему ожидается жаркая и ветреная погода. В некоторых районах региона возможны кратковременные дожди и грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на вторник в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +15, +20°C, в горах и низинах опустятся до +9°C. Днем также прогнозируют переменную облачность, на западе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +32, +37°C. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске во вторник осадков не обещают. В ночные часы температура воздуха опустится до +17, +19°C, днем воздух раскалится до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.