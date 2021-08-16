В Челябинской области прогнозируют жару и грозы

Слабые дожди пройдут в некоторых районах региона

В предстоящий вторник, 17 августа, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +35°C. В некоторых районах региона возможны грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14, +16°C, днем воздух прогреется до +30, +32°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +13, +18°C, в горах и низинах ожидается понижение температуры до +9°C. Днем обещают переменную облачность, местами слабые дожди, возможны грозы. Столбики термометров покажут до +30, +35°C, в горах будет чуть прохладнее — до +27°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.