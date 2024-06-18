В Челябинской области прогнозируют жару и грозы 19 июня

День выдастся ветреным

В среду, 19 июня, на Челябинскую область обрушатся грозовые дожди. Осадки пройдут почти по всей территории региона. Несмотря на непогоду, день будет жарким: температура воздуха поднимется почти до +30 градусов, а где-то и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы покажут около +16°C, днем температура воздуха поднимется до +26°С или чуть выше. Переменная облачность, кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер южного направления, от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

Челябинская область также окажется в плену у непогоды: ночью в отдельных районах прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни. Возможен град, локально крупный. Отметка на градуснике будет варьироваться от +14 до +19°C, днем показания термометров установятся в пределах от +27 до +32°C. На юге региона воздух раскалится до +36°C. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают жителей области о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду во время грозы.