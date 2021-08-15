В Челябинской области прогнозируют жару до +33°C

В восточных районах региона возможны кратковременные дожди

Новая неделя в Челябинской области будет аномально жаркой. По данным синоптиков областного гидрометеоцентра, ртутные столбики поднимутся до +33°C.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит +13, +15°C, днем столбики термометров поднимутся до +28, +30°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается переменная облачность, в восточных районах возможны небольшие дожди. Ночью ртутные столбики покажут +11, +16°C, в горах и низинах обещают понижение температуры до +6°C. Днем потеплеет до +28, +33°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Судя по прогнозу на сервисе «Яндекс.Погода», жаркие температуры ожидаются на протяжении всей предстоящей недели. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.