В Челябинской области прогнозируют жару до +28°C и грозы

Южноуральцев предупредили о штормовом ветре

В четверг, 28 апреля, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, грозы и град. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +28°C, в Челябинске — до +26°C.

В ночь на четверг в регионе прогнозируют +8, +13°C, в низинах будет прохладно — до +3°C. Днем воздух прогреется до +23, +28°C, в горах ожидается +18, +23°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В северной половине области осадки будут сильными. В отдельных районах обещают грозы и град. Ветер юго-западный от 13 до 18 метров в секунду, при грозах порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит +9, +11°C, днем потеплеет до +24, +26°C. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что от сильного ветра следует прятаться в подъездах жилых домов. Опасно для жизни стоять под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Не следует укрываться от непогоды и на остановках общественного транспорта.