В Челябинской области прогнозируют жаркую и ветреную погоду

На севере региона возможны грозы

В среду, 27 апреля, в Челябинской области ожидается по-летнему теплая погода: столбики термометров поднимутся до +26°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сильный ветер и небольшие дожди.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут +5, +10°C, в низинах будет около +3°C. Днем потеплеет до +21, +26°C. Переменная облачность, в северной половине области местами возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду ожидается +7, +9°C, днем воздух прогреется до +22, +24°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.