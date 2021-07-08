В Челябинской области прогнозируют жаркую и ветреную погоду

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Сегодня, 8 июля, в Челябинской области потеплеет до +28°C. По данным областного гидрометеоцентра, южноуральцев ожидают штормовой ветер и кратковременные дожди.



В Челябинске синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Днем потеплеет до +26, +28°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами до 12 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют переменную облачность, в северных районах осадков не ожидается, в южных возможны кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +23, +28°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи со штормовым ветром и напомнило южноуральцам о том, что если непогода застала на улице, то укрываться следует в подъездах жилых домов. Кроме того, необходимо осторожно обращаться с огнем и строго соблюдать меры пожарной безопасности.