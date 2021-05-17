В Челябинской области прогнозируют жаркую и ветреную погоду

Столбики термометров в регионе поднимутся до +36°C

Синоптики по-прежнему прогнозируют в Челябинской области аномальную жару. Сегодня, 17 мая, столбики термометров в регионе поднимутся до +36°C. Также южноуральцев ожидает порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе воздух прогреется до +31, +36°C, в горах — до +27°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинске в понедельник осадков синоптики также не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до +32, +34°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают южноуральцев о рисках получения теплового удара и напоминают о том, как сберечь свое здоровье.

«Надеваем легкую воздухопроницаемую одежду и не забываем про головной убор. Пьем больше воды. При недомогании — прячемся в тень или под кондиционер», — сообщают в МЧС.

Также спасатели напоминают, что вода еще не прогрелась, поэтому купаться, тем более в местах, не оборудованных для этого, запрещено.