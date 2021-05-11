В Челябинской области прогнозируют жаркую и солнечную погоду

Однако предстоящей ночью в некоторых районах области ожидаются заморозки

В среду, 12 мая, в Челябинской области прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Однако предстоящей ночью в регионе возможны заморозки. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на 12 мая столбики термометров в регионе опустятся до +3, +8°C, местами возможны заморозки до −2°C. Днем воздух прогреется до +22, +27°C. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый до 5 метров в секунду, днем — западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в среду синоптики также прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Ночью ртутные столбики покажут +5, +7°C, днем поднимутся до +24, +26°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура воздуха поднимется до еще более высоких значений. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.