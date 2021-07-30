В Челябинской области прогнозируют жаркие и дождливые выходные

В отдельных районах региона возможны грозы и туман

Предстоящие выходные, 31 июля и 1 августа, в Челябинской области будут дождливыми и жаркими. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В субботу в Челябинске, по прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +14, +16°C, днем столбики термометров поднимутся до +27, +29°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье обещают осадки в виде кратковременного дождя, днем возможна гроза. В ночные часы ртутные столбики достигнут +16, +18°C, днем воздух прогреется до +29, +31°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области выходные, согласно прогнозу, будут дождливыми и жаркими. В субботу прогнозируют грозы, в отдельных районах возможны туманы. Ночью температура воздуха составит +12, +17°C, при прояснении ожидается понижение до +7°C. Днем потеплеет до +27, +32°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +14, +19°C, днем прогреется до +31°C, на юге — до +34°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивных выходных!