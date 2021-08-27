В Челябинской области прогнозируют заморозки в выходные дни

В ночь на субботу на севере региона похолодает до –1°C

Предстоящие выходные в Челябинской области будут прохладными, на севере региона возможны заморозки. В субботу, 28 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают грозы и дожди, в воскресенье, 29 августа, осадков не ожидается.

В Челябинской области в ночь на субботу пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Столбики термометров опустятся до +7, +12, при прояснении похолодает до +2°C. В северных районах области столбики термометров покажут −1°C. Днем будет облачная погода, на юге пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +15, +20°C. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В воскресенье осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до +2, +7°C, днем столбики термометров покажут от +15 до +20°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу возможны кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Температура воздуха опустится до +8, +10°C. Днем ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +17, +19°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье осадков не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха опустится до +5, +7°C, днем воздух прогреется до +16, +18°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.