В Челябинской области прогнозируют заморозки до −5 градусов в ночь на 23 мая

На юге региона пройдут дожди с грозами

В ночь на четверг, 23 мая, в горах и низинах ожидаются заморозки, местами до −5 градусов. Уже сегодня на юге региона пройдут очень сильные дожди с грозами, сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

В горах возможны сильные ливни, град, местами крупный. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду. Днем в четверг температура воздуха по области составит +10…+15 градусов.

Ночью в Челябинске пройдет дождь, температура воздуха будет не более +5 градусов. Завтра днем в областном центре воздух прогреется до +13, возможны небольшие дожди. Порывы ветра — до 13 метров в секунду.