В Челябинской области прогнозируют заморозки до –4°C в выходные

Днем столбики термометров поднимутся не выше +14°C

В предстоящие выходные, 11 и 12 сентября, в Челябинской области прогнозируют заморозки до –4°C. Днем столбики термометров также покажут прохладную температуру. Почти во всех районах региона в субботу пройдут дожди. В воскресенье осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в регионе похолодает до +1, +6°C, местами ожидаются заморозки до –4°C. Облачно с прояснениями, местами осадки, преимущественно в виде дождя, на юге до умеренных. Днем воздух прогреется до +8, +13°C, также осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, от 9 до 4 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 0, +5°C, возможны заморозки до –4°C. Днем потеплеет до +9, +14 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в субботу будет пасмурная погода, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +2, +4°C, в низинах будут заморозки до –2°C. Днем воздух прогреется до +9, +11°C. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, также без осадков. В ночные часы похолодает до +1, +3°C, днем столбики термометров поднимутся до +11, +13°C. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.