В Челябинской области прогнозируют заморозки до -3°C

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди

В предстоящий понедельник, 6 сентября, в Челябинской области похолодает до −3°C. Также синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют дожди и порывистый ветер.

В Челябинской области в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +2, +7°C, при прояснении похолодает до −3°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +15, +20°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +12°C. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске днем также прогнозируют осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит +4, +6°C, днем потеплеет до +16, +18°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.