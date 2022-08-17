В Челябинской области прогнозируют заморозки до −2 градусов

Ночью в регионе пройдут дожди, днем осадков не будет

В четверг, 18 августа, в Челябинской области ночью прогнозируют заморозки, днем воздух существенно прогреется. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают облачную погоду, днем без осадков.

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. Столбики термометров опустятся от +6 до +11°C, в горах и низинах похолодает до +1°C. При прояснении возможны заморозки до −2°C. Днем воздух прогреется от +16 до +21°C, на юге потеплеет до +24°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы также пройдет слабый дождь. Температура воздуха ночью составит от +8 до +10°C, днем столбики термометров поднимутся до +17, +19°C. Ожидается облачная погода с прояснением, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.