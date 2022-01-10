В Челябинской области прогнозируют ясную погоду и гололед

Температура воздуха будет умеренной

Сегодня, 10 января, в Челябинской области прогнозируют до –15°C. Осадков не ожидается, на дорогах возможна гололедица, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров покажут до −26°C. Днем потеплеет до −10, −15°C, в горах до −7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит −23°C, днем воздух прогреется до −10, −12°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.