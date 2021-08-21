В Челябинской области прогнозируют ясную и жаркую погоду

Столбики термометров поднимутся до +37°C

В эти выходные, 21 и 22 августа, южноуральцев ожидает аномальная жара до +37°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ясная и безветренная.

В субботу днем в Челябинской области воздух раскалится до +32, +37°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +15, +20°C, днем также ожидается жара до +32, +37°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

В Челябинске 21 и 22 августа днем синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +34, +36°C. В ночь на воскресенье ожидается понижение температуры до +16, +18°C. Ветер также неустойчивый слабый.

МЧС продлило экстренное предупреждение об аномальной жаре. Спасатели настоятельно рекомендуют южноуральцам не выходить из дома в часы активного солнца, пить больше воды, принимать прохладный душ.