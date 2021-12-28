В Челябинской области прогнозируют ясную и морозную погоду

Небольшой снег возможен только в горных районах региона

В среду, 29 декабря, в Челябинской области прогнозируют морозную и ясную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона ожидаются порывистый ветер и изморозь.

В ночь на среду в регионе температура воздуха составит −22, −27°C, в низинах ожидается похолодание до −34°C. Днем столбики термометров покажут −14, −19°C, в низинах — до −24°C. Переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики опустятся до −25, −27°C, днем потеплеет до −15, −17°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.