В Челябинской области прогнозируют ясную и морозную погоду

Осадков в регионе не ожидается

В Челябинскую область возвращается зимняя погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, во вторник, 7 декабря, в регионе похолодает до −24°C. Осадков не ожидается.

«Под влиянием области повышенного давления первая половина недели ожидается умеренно морозной, ночная температура понизится до минус 14...20°C, а в горах и низинах холоднее — до минус 25°C. Днем воздух будет прогреваться до минус 5...12°C, в низинах прогрев будет меньше — минус 12...17°C. В целом температурный режим в эти дни ожидается на 2...7°C ниже сезонной нормы»,— прокомментировала главный синоптик челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Действительно, в ночь на вторник в регионе ртутные столбики опустятся до −14, −19°C, в горах и низинах ожидается понижение температуры до −24°C. На крайнем юге будет чуть теплее — до −9, −14°C. Днем температура воздуха составит −7, −12°C, в горах и низинах — до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается −14, −16°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.