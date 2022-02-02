В Челябинской области прогнозируют ветреную погоду

По всей территории региона пройдет небольшой снег

Сегодня, 2 февраля, в Челябинской области прогнозируют потепление до нуля градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег и порывистый ветер.



Этим утром температура воздуха составит около −10°C. Днем потеплеет до 0, −5°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в горах до умеренного. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают небольшой снег. В утренние часы столбики термометров покажут около −8°C, днем воздух прогреется до −1, −3°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.