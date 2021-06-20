В Челябинской области прогнозируют ветреную погоду

Ртутные столбики не поднимутся выше +25°C

В предстоящий понедельник, 21 июня, синоптики обещают в Челябинской области ветреную погоду. Осадков не ожидается. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на 21 июня столбики термометров в регионе опустятся до +7, +12°C, в горах и низинах будет значительно холоднее — до +2°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +20, +25°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы ртутные столбики покажут до +8, +10°C, днем — до +21, +23°C. Ветер северной четверти ночью от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.