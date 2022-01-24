В Челябинской области прогнозируют усиление ветра

Погода в регионе будет солнечной

На этой неделе в Челябинской области погода существенно не изменится. Во вторник, 25 января, как и в последующие дни, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают морозную ночь и прохладный день. Осадков не ожидается. Днем в регионе прогнозируют порывистый ветер.



«Погоду на Южном Урале будет определять западная периферия сибирского антициклона, который, несмотря на постепенное падение атмосферного давления, не уступает свои позиции, совершая при этом небольшие перемещения вокруг своей оси. Существенных осадков не ожидается», — прокомментировала главный синоптик Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −17, −22°C, при прояснении похолодает до −28°C. Днем воздух прогреется до −6, −11°C, в низинах будет прохладнее — до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны туманы. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит −19, −21°C, днем потеплеет до −7, −9°C. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.