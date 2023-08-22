В Челябинской области прогнозируют умеренно теплую погоду и дожди

Утром возможны туманы

Сегодня, 22 августа, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Утром возможны туманы. Столбики термометров покажут около +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +11°C, днем потеплеет до +21…+23 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, на крайнем юге прогремят грозы. В утренние часы синоптики прогнозируют около +14°C, местами ниже. Возможен туман. Дневной прогрев составит до +18…+23 градусов, в южных районах температура поднимется до отметки +28°C. Ветер преимущественно западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.