В Челябинской области прогнозируют туманы и гололед

Погода будет ветреной

Во вторник, 1 марта, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде и туманах.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров опустятся до −3, −8°C, при прояснении ожидается до −10, −15°C. Днем воздух прогреется до −1, +4°C, в низинах будет прохладнее — до −6°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в отдельных районах прогнозируют изморозь. Туманы. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −4, −6°C, днем потеплеет до +2, +4°C. Облачно с прояснениями, осадков не обещают. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.