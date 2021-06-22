В Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару

Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер

Жара и дожди возвращаются в Челябинскую область. Сегодня, 22 июня, синоптики прогнозируют грозы и повышение температуры до +32 °C. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе потеплеет до +27, +32 °C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах — умеренные. Возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15—17 метров в секунду.

В Челябинске днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +27, +29 °C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Отметим, жаркая погода простоит в регионе всего один день. Уже в среду, 23 июня, ртутные столбики вновь опустятся до +20 °C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.