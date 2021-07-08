В Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару и штормовой ветер

Осадков синоптики не обещают

В пятницу, 9 июля, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару. Как сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра, осадков в регионе в последний рабочий день не ожидается.

В Челябинске обещают переменную облачность. Ночью ртутные столбики покажут +14, +16°C. Днем воздух прогреется до +28, +30°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до +13, +18°C, в горах и низинах будет значительно холоднее — до +6°C. Днем температура воздуха поднимется до +26, +31°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, ночью порывы до 17 метров в секунду, днем — до 21 метра в секунду.

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска предупреждает южноуральцев о штормовом ветре и напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности: не прятаться от непогоды под рекламными щитами, деревьями, около домов, на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться в подъездах жилых домов. Кроме того, необходимо быть крайне осторожными при обращении с огнем.