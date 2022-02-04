В Челябинской области прогнозируют теплые выходные без осадков

При этом погода будет ветреной

В предстоящие выходные, 5 и 6 февраля, в Челябинской области прогнозируют облачную погоду без осадков. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в субботу погода будет теплой, а в воскресенье станет чуть прохладнее.

В ночь на субботу в регионе ожидается понижение температуры до −6, −11°C, при прояснении похолодает до −15°C. Днем столбики термометров поднимутся до −1, −6°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу ртутные столбики достигнут −9, −11°C, днем потеплеет до −3, −5°C. Облачно с прояснением, осадков не прогнозируют. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 6 февраля, в Челябинской области обещают −10, −15°C, днем воздух прогреется до −4, −9°C, на западе будет теплее — до −1°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье ожидается −11, −13°C, днем столбики термометров покажут −5, −7°C. Осадков не обещают. Ветер юго-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.