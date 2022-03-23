В Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду

На дорогах ожидается гололед

В четверг, 24 марта, в Челябинской области прогнозируют потепление до +6°C и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, небольшие осадки возможны только в горных районах региона.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров опустятся до −2, −7°C, в низинах будет холоднее — до −12°C. Днем воздух прогреется до +1, +6°C. Переменная облачность, в горных районах местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики покажут −4, −6°C, днем потеплеет до +4, +6°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.