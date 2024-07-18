В Челябинской области прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями 18 июля

Возможен порывистый ветер

Сегодня, 18 июля, в Челябинской области будет пасмурно, в ряде районов пройдет дождь. Погода сохранится умеренно жаркой: столбики термометров поднимутся до +27 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Утром температура воздуха в Челябинске достигнет +16°C, днем воздух прогреется до +26°C. Переменная облачность, ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер северного направления, 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит около +24°C. Дождь с грозой на протяжении всего дня. Ветер северный, слабый.

В Миассе — аналогично.

Показания термометров в Сатке поднимутся до +22°C. Небольшой дождь, в первой половине дня — с грозой. Ветер северо-западного направления, 2 метра в секунду.

В Южноуральске также будет дождливая погода. В городе потеплеет до +25°C. Ветер преимущественно северный, 3 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Троицке зафиксируется на +26°C. Пасмурно, ближе к вечеру дождь с грозой. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы поднимется до +11°C, днем столбики термометров покажут от +22 до +27°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятна гроза. Ветер северный, 4—9 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 14 метров в секунду.