В Челябинской области прогнозируют теплую погоду и порывистый ветер

Местами возможны осадки

Сегодня, 22 сентября, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду. В отдельных районах возможны небольшие дожди, в целом в регионе ожидается переменная облачность, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около +11°C, днем потеплеет до +22°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В большинстве городов Челябинской области сегодня также не обещают осадков. Температура воздуха в утренние часы составит около +11°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики прогнозируют 18—23 градуса тепла. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.