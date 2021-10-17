В Челябинской области прогнозируют теплую погоду и небольшие дожди

Местами синоптики обещают порывистый ветер

В понедельник, 18 октября, в Челябинской области потеплеет до +17°C. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер и небольшие дожди.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 0, +5°C, при прояснении похолодает до −5°C. Днем потеплеет до +15, +17°C, в горах будет прохладнее — до +9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью ртутные столбики покажут 0, +2°C, днем воздух прогреется до +13, +15°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в середине недели в регионе существенно похолодает: в Челябинске днем столбики термометров покажут всего около +4°C, а также пройдет снег. Однако к концу недели в регионе вновь ненадолго потеплеет. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.