В Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков

Столбики термометров поднимутся до +14°C

Сегодня, 7 октября, в Челябинской области ожидается потепление до +14°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.



Утром в регионе столбики термометров покажут до +3°C, днем воздух прогреется до +9, +14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха будет около 0°C, днем термометры покажут +11, +13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

