В Челябинской области прогнозируют теплую и ветреную погоду 23 марта

Осадков не ожидается

Сегодня, 23 марта, в Челябинской области будет солнечно. День будет теплым: градусники покажут до +8 градусов. В отдельных районах по области синоптики Челябинского Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −4°C, днем отметка на градуснике приблизится к +7°C. Ясно. Ветер юго-западный до четырех метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров поднимутся до −5°C. Днем синоптики обещают до +3...+8 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер преимущественно юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.