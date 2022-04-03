В Челябинской области прогнозируют теплую и пасмурную погоду

Местами пройдет небольшой дождь

В понедельник, 4 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +16°C и небольшой дождь. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны туманы и гололедица.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут +1, +6°C, при прояснении похолодает до −2°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C, на севере области будет прохладнее — до +6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туманы. На дорогах гололед. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +2, +4°C. Днем будет облачная погода с прояснением, без существенных осадков. Ртутные столбики поднимутся до +11, +13°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.