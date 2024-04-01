В Челябинской области прогнозируют тепло до +9 градусов и небольшие дожди

Местами сохранится порывистый ветер

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области ожидается теплая погода до +9 градусов. Местами сохранятся небольшие дожди. В Челябинске в дневные часы осадков не будет.

Этим утром температура воздуха в Челябинске достигнет +2°С, днем показания термометров поднимутся до +7°С. Облачно с прояснениями, утром возможен дождь со снегом, днем осадков быть не должно. Ветер преимущественно западного направления до 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около 0°С, дневной прогрев составит от +4 до +9°С. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горных районах — с мокрым снегом. Синоптики предупреждают жителей о гололедице. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.